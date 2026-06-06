Resistencia y coraje en serranía granmense

Realidades que no se pueden soslayar, ni dejar de resaltar por el acceso a los servicios de salud pública, la educación, cultura y deportes. Mucho se ha hecho en las montañas y continuará haciéndose para avanzar en la transformación de las comunidades serranas con la participación de sus pobladores.

Entre macizos de picachos, laderas más altas y hondones, cuenta la provincia de Granma con este proyecto que engrandece la obra de la Revolución y que este 2 de junio cumple 39 años: El Programa integral de atención a las regiones montañosas, conocido como Plan Turquino.

Sus hombres y mujeres han vivido un antes y un después, que dividió la historia de vejamen y dignidad, padeciendo las estrecheces que impuso el asedio, desde el exterior, y hoy encuentra la respuesta firme de no negociar jamás, lo ganado a fuerza de resistencia y coraje.

Sobresale por su esencia humana, la vigencia y bondades el programa, creado por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y el General de Ejército Raúl Castro Ruz, para la atención a los lugares intrincados de la Sierra Maestra, llenos de historia y tradiciones.

Mientras, el territorio no se detiene y realiza diversas acciones para revitalizar el quehacer en las montañas, bastión inexpugnable y sostén del desarrollo económico y la defensa nacional.

El rescate del programa mular, el crecimiento en los rendimientos del cultivo del café, los acopios de la miel de abejas y en la elaboración de productos forestales, constituyen reto en el compromiso de llegar con resultados superiores.

Las mayores insatisfacciones están en la transportación de pasajeros, dañada por la falta de combustibles, neumáticos y piezas de repuesto; y el estado de los viales, en cuya reparación laboran brigadas manuales, pero aún no es suficiente.

Igualmente han estado presentes los déficits de productos en el Comercio y la Gastronomía, en los servicios del hogar, medicamentos e incumplimientos en la construcción de viviendas y la erradicación de pisos de tierra.

Los años de pandemia y de crisis económica agudizados por las más recientes medidas y el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno estadounidense contra Cuba han impactado negativamente en la mayor parte de las ramas, en las que se continuará trabajando para su recuperación.

La Demajagua