Resistencia y coraje en serranía granmense

Realidades que no se pueden soslayar, ni dejar de resaltar por el acceso a los servicios de salud pública, la educación, cultura y deportes. Mucho se ha hecho en las montañas y continuará haciéndose para avanzar en la transformación de las comunidades serranas con la participación de sus pobladores.

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Entre macizos de picachos, laderas más altas y hondones, cuenta la  provincia de Granma  con este proyecto que engrandece la obra de la Revolución y que este  2 de junio cumple 39 años: El Programa integral  de atención a las regiones montañosas, conocido como Plan Turquino.

Sus hombres y mujeres  han vivido  un antes y un después, que dividió la historia de vejamen y dignidad, padeciendo las estrecheces que impuso el asedio, desde el exterior, y hoy encuentra la respuesta firme de no negociar jamás, lo ganado a fuerza de resistencia y coraje.

Sobresale por su  esencia humana, la vigencia y bondades el programa, creado por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz  y el General de Ejército Raúl Castro Ruz, para la atención a  los lugares intrincados de la Sierra Maestra, llenos de historia y tradiciones.

Mientras,  el territorio  no se detiene y realiza diversas  acciones para revitalizar el quehacer en las montañas, bastión inexpugnable y sostén  del desarrollo económico y la defensa nacional.

El rescate del programa mular, el crecimiento en los rendimientos del cultivo del café, los acopios de la miel de abejas y en la elaboración de productos forestales, constituyen reto en el compromiso de llegar con resultados superiores.

Las mayores insatisfacciones están en la transportación de pasajeros, dañada por la falta  de combustibles, neumáticos y piezas de repuesto; y el estado de los viales, en cuya reparación laboran  brigadas manuales, pero aún no es suficiente.

Igualmente han estado presentes los déficits de productos en el Comercio y la Gastronomía, en los servicios del hogar, medicamentos  e incumplimientos  en la construcción de viviendas y la erradicación de pisos de tierra.

Los años de pandemia y de crisis económica agudizados por las  más recientes medidas y el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero  del Gobierno estadounidense contra Cuba han impactado negativamente en  la mayor parte de las ramas, en las que se continuará  trabajando para su recuperación.

La Demajagua

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