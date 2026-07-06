Convocan a evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana

La Casa de la Nacionalidad Cubana invita a investigadores, académicos y especialistas a participar en la XXXIV Edición del Evento Teórico “Crisol de la Nacionalidad Cubana” y en la IV Edición del Coloquio de Pensamiento Cultural Descolonizador Latinoamericano, que se celebrarán del 17 al 20 de octubre en la ciudad de Bayamo, provincia Granma.

En esta ocasión, ambas citas estarán dedicadas al Centenario del Natalicio de Fidel Castro Ruz y al 65 aniversario de “Palabras a los intelectuales”, resaltando su influencia en las transformaciones culturales en Cuba.

El tema central del evento girará en torno a los “Procesos descolonizadores, racialidad y desigualdades en Cuba y América Latina”, desarrollándose en seis comisiones de trabajo. Paralelamente, el Coloquio abordará tres líneas fundamentales del pensamiento cultural descolonizador latinoamericano.

Los interesados en participar deberán enviar una ponencia completa acompañada de un resumen de máximo 250 palabras, que incluya el objetivo, la situación actual del tema, resultados y aportes principales. Las propuestas deben remitirse al Comité Científico del Evento a la dirección electrónica cnc@crisol.cul.cu antes del 20 de julio, para su consideración y publicación en las memorias del evento.

Las ponencias que no cumplan con los requisitos establecidos serán rechazadas. Para quienes opten por la modalidad virtual, una vez aceptada su ponencia, se les facilitarán los enlaces de acceso al evento vía correo electrónico. Para más información, pueden comunicarse al teléfono: 23 42 4833.

La Demajagua