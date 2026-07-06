Llaman a defender la Revolución desde la producción de alimentos

La manera de defender la Revolución es también, desde la producción de alimentos, señaló Liliana Pupo Rodríguez, primera secretaria del Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en entrevista para La Demajagua.

« No solo en las hectáreas sembradas por las cooperativas, sino en los patios y cada pedacito de tierra, alrededor de la vivienda, para fomentar la cultura del autoabastecimiento agroalimentario en todos los vecinos en especial entre los jóvenes».

Pupo Rodríguez, igualmente, destacó que es imprescindible lograr la soberanía alimentaria, máxime en este momento difícil, cuando vamos a comer lo que seamos capaces de producir, en las zonas rurales y urbanas de Granma.

Subrayó la importancia de seguir dando la batalla, del mismo modo, en el enfrentamiento al delito con una sostenida vigilancia, para evitar el robo en los hogares y el hurto y sacrificio ilegal del ganado mayor y menor, por los daños que provocan a nuestra población.

Asimismo, resaltó que tienen como objetivo fundamental el fortalecer la labor de los comités de base de la organización en este sector campesino juvenil en el que descansa el presente y futuro del desarrollo agropecuario.

La Demajagua