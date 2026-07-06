Venezuela con nueva fuerza para enfrentar contingencias naturales

El Gobierno de Venezuela cuenta desde hoy con una nueva fuerza organizada y equipada para enfrentar contingencias climatológica extremas, que estará compuesta por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Este grupo fue anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la conmemoración por los 215 años del Día de la Independencia y llevará por nombre Unidad de Tarea Especial de Emergencia “Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre”.

En su discurso en el Patio de Honor de la Academia Militar, en Fuerte Tiuna, la mandataria informó que dio la orden al ministro para la Defensa Gustavo González de crear una “unidad de tarea especial de emergencia” para aresponder ante desastres de esta naturaleza, en referencia al doble sismo del 24 de junio.

Esta unidad tendrá la misión de brindar “atención inmediata y coordinada ante desastres naturales”, lo cual fortalecerá la capacidad operativa de la FANB en el orden de la planificación, despliegue y cumplimiento de misiones ante situaciones catastróficas generadas por la naturaleza para proteger a la población.

Rodríguez anunció la designación del general de brigada Pavón Castellanos para comandar la fuerza de tarea, a quien le entregó el estandarte oficial que acompañará esta unidad especial.

Ante la emergencia que vive el estado de La Guaira, luego de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud en la escala de Richter, la Comandante en Jefe de la Fuerza Armada instruyó el despliegue de los oficiales recién graduados hacia ese territorio que, junto a Caracas, fueron el epicentro de los daños humanos y materiales.

Estos hombres y mujeres egresados de las academias militares venezolanas se trasladarán a las zonas de desastre para brindar apoyo logístico y humano.

La jefa de Estado ratificó ayer la decisión de desplegar en La Guaira efectivos de la FANB para enfrentar la contingencia sismológica, al aseverar que la “orden la di yo y me hago responsable”.

Afirmó que los uniformados llegaron allí para abrazar y apoyar a los familiares que “esperan recuperar a sus seres queridos debajo de los escombros”.

El pasado jueves, durante una rueda de prensa internacional, Rodríguez fue cuestionada sobre la presencia de militares venezolanos en las áreas de desastre.

La gobernante encargada explicó que así está contemplado en la ley venezolana “para el manejo de desastres naturales”, y elogió su accionar en las labores de salvar vidas.

También denunció la víspera a quienes pretenden sacar provecho político en medio de la tragedia y denunció planes para alterar la paz interna en violación del orden constitucional.

No puede haber espacio para ningún tipo de conspiración interna ni externa, “venga de donde venga”, manifestó.

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