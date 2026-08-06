Cuba por más medallas hoy en canotaje de Santo Domingo

Cuba buscará hoy más medallas en la penúltima jornada del torneo de canotaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, con la presencia de piragüistas -canoa y kayac- en seis finales y escenario en el Centro de remo y este deporte Presa Rincón.

Luego de conseguir dos preseas de oro en la canoa biplaza (C-2) a 500 metros feminino y masculino, volverán este jueves a la pista acuática por subir al podio, liderados nuevamente por los canoistas Yarisleidis Cirilo Dubouis y José Ramón Pelier.

Precisamente ellos lograron los dos títulos, en la canoa biplaza (C-2) a 500 metros feminino y masculino.

Cirilo Dubois y su hermana Diorgina Castillo Dubois subieron a lo más alto del podio con tiempo de 1:58.24 minutos, escoltadas por las colombianas (1:59.68) y las mexicanas (2:08.75), respectivamente.

Por su parte, José Ramón Pelier y Tabiany Diéguez cruzaron primeros la meta con crono de 1:41.61 minutos, delante de los venezolanos (1:43.38) y los colombianos (1:45.01), en ese orden.

Este jueves Cirilo y Pelier remarán en las finales del C-1 200 metros y el C-1 a mil metros, en ese orden, y juntos, en la del C-2 a 500 metros mixto.

En el kayac, los finalistas cubanos son en el K-1 500 (f), con Sujailis Sardiñas, el K-2 500 (m), con Yohannis Díaz y Geduar González, y en el K-2 500 mixto, con Sujailis y Geduar.

El programa incluye también semifinales del K-1 200 (m) y K-1 1000 (m).

Como se ha reiterado, el equipo de Cuba está liderado una vez más por Cirilo, medallista de bronce olímpico en la monoplaza (C-1) a 200 metros (m) en París, donde fue finalista también en la biplaza (C-2) a 500 metros.

Otro con destaque en la selección centrocaribeña es Pelier, ganador de la final B del C-1 a mil metros en la cita parisina.

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