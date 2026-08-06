Ofrece la ANEC cursos de verano para actores económicos

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) desarrolla en la capital los llamados cursos de verano, en los que de manera on line capacitan a actores económicos, estatales o no, con vistas a que logren mejores resultados en sus gestiones, negocios o emprendimientos.

Su Centro de Estudios de Superación Posgraduada, conocido por CESPANEC, se encarga de organizarlos, por lo cual los interesados en matricular deben realizar las inscripciones a través de Osvaldo Almeida, director de esa institución, por el número +53 5 2464379.

Del 17 al 21 de agosto se impartirá el taller Gestión de proyectos: metodologías y herramientas, dirigido a mipymes, cooperativas y cuentapropistas cubanos, con vistas a la toma de decisiones.

La convocatoria precisa que los interesados podrán aprender sobre el ciclo y las etapas de desarrollo de proyectos, fichas de éstos con visión integrada y cómo medir indicadores, entre otros temas, en tanto la metodología de aprendizaje será totalmente práctica.

“Comunicación, Publicidad y Promoción: fundamentos para su gestión a partir de la Ley 162/2023 de Comunicación Social”, es otro de los cursos de verano de la ANEC, previsto también del 17 al 21 en la modalidad de on line.

Está dirigido a directivos, a profesionales de la comunicación y el marketing, a dueños de mipymes y cooperativas, a emprendedores, gestores culturales y funcionarios públicos, según explicó a la ACN la propia profesora que lo impartirá, la Máster en Ciencias Diana Domínguez Ceballos.

Son temas de sus conferencias Fundamentos normativos: los principios de la Ley 162/2023 y el Decreto 102/2024; y Actores y soportes: anunciantes, agencias, creativos, medios y todos los soportes permitidos, es decir, radio, TV, prensa, vallas, flyers, redes sociales y vehículos, entre otros.

Los matriculados aprenderán sobre la gestión con medios, cómo presentar solicitudes, qué requisitos cumplir y cómo evitar que rechacen la publicidad; así como en materia de mensaje y creatividad aspectos de la redacción de textos, uso de la imagen y el sonido, narrativa de marca con valores éticos y responsabilidad social.

Domínguez Ceballos subrayó que planificación y medición es otro tema de sus clases, o sea, cómo diseñar campañas, seleccionar soportes y medir resultados.

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