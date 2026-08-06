Concluyó primera etapa de campaña solidaria con Cuba en Guinea Ecuatorial

Representantes de la comunidad cubana residente en Guinea Ecuatorial entregaron este miércoles a la Embajada de Cuba en Malabo la ayuda recolectada en la primera etapa de la campaña "Guinea Ecuatorial abraza a Cuba", destinada a la isla.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, la iniciativa, prevista para los días 31 de julio y primero de agosto, se extendió varios días después debido a la amplia respuesta de la comunidad, lo que permitió reunir un cargamento significativo de donaciones.

En total participaron 76 donantes, entre ellos cubanos residentes, ciudadanos ecuatoguineanos, empresas y la Embajada de Venezuela, quienes aportaron medicamentos, material sanitario, productos de higiene, alimentos, ropa, material escolar y artículos infantiles.

Robin Romero Matos, portavoz de la campaña, declaró que “la lección que Cuba ha dado al mundo de compartir lo que tiene y no lo que le sobra ha sido demostrada también por los cubanos residentes en Guinea Ecuatorial, por muchos ecuatoguineanos y por varias empresas que se han sumado a esta causa”.

Ángel Gustavo Suárez Cordero, embajador de Cuba en Guinea Ecuatorial, agradeció la donación y resaltó el compromiso de la comunidad cubana residente, así como su capacidad de movilizar voluntades en favor de quienes más lo necesitan.

Varios ciudadanos ecuatoguineanos que estudiaron en Cuba acudieron al centro de recepción para entregar sus aportes y expresar gratitud hacia la nación que consideran su segunda patria, destacando el papel de la isla en su formación profesional y humana.

La ayuda será enviada a centros hospitalarios de La Habana y a beneficiarios de programas sociales del Proyecto Sociocultural Quisicuaba, en la capital cubana.

Esta primera etapa reafirma los vínculos de amistad y cooperación entre Guinea Ecuatorial y Cuba, y demuestra que la solidaridad continúa siendo un puente firme entre ambos pueblos.

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