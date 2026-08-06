Presidente Díaz-Canel reconoce a rescatistas cubanos por su labor solidaria en Venezuela

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, entregó la medalla “Por la valentía durante el servicio” a los dieciocho integrantes de la Brigada cubana de salvamento y rescate que prestaron ayuda en Venezuela tras los destructores sismos del pasado 24 de junio, que provocaron la muerte a más de 6 mil personas.

En el Salón Portocarrero, del Palacio de la Revolución, tuvo lugar la ceremonia que honró a quienes, incluso a riesgo de sus propias vidas, dieron el paso al frente para brindar ayuda y asistencia al pueblo venezolano, en medio de unas de las peores tragedias ocurridas en esa nación: dos terremotos casi simultáneos con magnitudes de 7,5 y 7,2.

El teniente coronel Rubén Eduardo Pupo Fuentes, jefe de la misión, a nombre de sus compañeros expresó que “cuando nuestro avión tocó tierra venezolana, aún se sentían las réplicas del devastador terremoto que sacudió las tierras de Simón Bolívar y Hugo Chávez”.

No nos sentimos como extraños, dijo, “y a la vez, teníamos en la memoria, el valor de nuestros hermanos caídos al enfrentar el ataque yanqui, a inicios del presente año. Con la misma decisión de ellos por ofrendar la vida, nosotros teníamos la alta responsabilidad de cumplir con el deber solidario por los pueblos del mundo”.

Pupo Fuentes, con la medalla ya en su pecho, destacó que “junto a los médicos cubanos y brigadas de rescate de otros países, estuvimos junto a cada venezolano impactado por el desastre, entre ellos, ancianos mujeres, niñas y niños, para salvarles la vida o devolverles la paz a las familias que perdieron a sus seres queridos”.

De nosotros nadie quería descansar, confesó, hasta no tener la certeza de que ya no había alguna señal de vida donde estuviésemos. “La mayor satisfacción estaba en el agradecimiento de quienes nos vieron mantenernos firmes y unidos en la tarea que teníamos”, agregó.

“Esa entrega no se aprende en manuales, nace de la escuela de la Revolución Cubana, donde nos enseñaron que la vida ajena es sagrada, y ello, mereció respeto y consagración”, afirmó.

Hemos dejado en Venezuela, aseguró, el compromiso que siempre tendremos ante la memoria y las enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz; del General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del Comandante Hugo Chávez Frías, el mejor amigo de Cuba.

“Al regresar a la Patria, ante nuestro Presidente, los jefes presentes y toda Cuba, podemos dar las gracias por permitirnos tener el alto honor de representar a nuestro pueblo, por ser útiles; y con la frente en alto, hoy decir con todas las fuerzas: ¡misión cumplida!”.

En la ceremonia estuvieron presentes los miembros del Buró Político, generales de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior; y Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y jefe de su Estado Mayor General; el viceprimer ministro, Oscar Pérez Oliva Fraga; y otros jefes y oficiales.

La brigada cubana llegó el 28 de junio a Venezuela, estuvo compuesta por especialistas de diversos órganos de la institución armada, y trabajó largas jornadas en el estado de la Guaira, junto a personal médico cubano y de otras naciones allí presentes.

La Demajagua