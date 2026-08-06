Jóvenes en la realización documental de la Televisión Serrana

Tras una semana de intenso trabajo y en medio de las complejas circunstancias que atraviesa el país, la Televisión Serrana brindó una oportunidad única a jóvenes de diversas formaciones, para aprender a contar historias mediante la realización documental.

Esta experiencia enriquecedora no solo benefició a los realizadores de la serranía, también a estudiantes que en un corto período recibieron una formación básica, permitiéndoles mirar su cotidianidad desde una perspectiva renovada.

Durante el encuentro, los participantes trabajaron en distintos contenidos relacionados con la producción audiovisual, partiendo siempre de los intereses y necesidades propias de sus comunidades.

Bajo la orientación de expertos en comunicación comunitaria, los asistentes exploraron técnicas de filmación, guion y montaje, además de reflexionar sobre la importancia de un enfoque participativo y comprometido con las realidades locales.

Esta incursión refuerza uno de los principios fundamentales de la Televisión Serrana desde su fundación: fomentar una comunicación más comunitaria y participativa, que refleje las experiencias y desafíos cotidianos de sus habitantes.

Con estos nuevos conocimientos y motivaciones, los jóvenes podrán continuar expresando sus contextos sociales, culturales y ambientales, desde un lugar más cercano y auténtico.

La capacitación culminó con la presentación de proyectos iniciales que evidencian la creatividad y el compromiso de los participantes, quienes ahora están mejor equipados para contribuir a la narrativa de su territorio.

La Televisión Serrana reafirma así su rol como espacio de formación, diálogo y construcción colectiva para el fortalecimiento de las comunidades serranas.

La Demajagua