Trump: “Estamos sacando miles de millones de barriles de petróleo de Venezuela”

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ufanó nuevamente de extraer “miles de millones de barriles de petróleo de Venezuela”, al considerar que esa acción se ampara en el supuesto derecho que le asiste al vencedor de una guerra de apoderarse de los recursos del país vencido. Con ello aludía a los bombardeos perpetrados por fuerzas de EE.UU. contra la nación bolivariana en enero pasado, que se saldaron con más de un centenar de muertos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro.

“Ahora amo a Venezuela. La amo. Nos va de maravilla en Venezuela. Estamos sacando mucho petróleo de Venezuela y nos llevamos de maravilla con ellos. Miles de millones de barriles de petróleo salen de Venezuela. Es uno de los lugares más fértiles del mundo para el petróleo. Y como saben, fue una guerra de 48 minutos, duró 48 minutos”, sostuvo el mandatario esta jornada, en un acto público desde Las Vegas.

A ello sumó que el costo de esa operación militar ha sido ya cubierto “muchas, muchas veces” a cuenta del crudo venezolano. “Es a la antigua usanza, ¿verdad? Es a la antigua usanza: al vencedor le pertenecen los despojos, ¿verdad?”, apuntó, para luego afirmar que Washington está “haciendo lo mismo […] en la encantadora República Islámica de Irán”.

Radio Bayamo