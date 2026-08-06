Trump: “Estamos sacando miles de millones de barriles de petróleo de Venezuela”

“Ahora amo a Venezuela. La amo. Nos va de maravilla en Venezuela. Estamos sacando mucho petróleo de Venezuela y nos llevamos de maravilla con ellos. Miles de millones de barriles de petróleo salen de Venezuela. Es uno de los lugares más fértiles del mundo para el petróleo. Y como saben, fue una guerra de 48 minutos, duró 48 minutos”, sostuvo el mandatario esta jornada, en un acto público desde Las Vegas.
A ello sumó que el costo de esa operación militar ha sido ya cubierto “muchas, muchas veces” a cuenta del crudo venezolano. “Es a la antigua usanza, ¿verdad? Es a la antigua usanza: al vencedor le pertenecen los despojos, ¿verdad?”, apuntó, para luego afirmar que Washington está “haciendo lo mismo […] en la encantadora República Islámica de Irán”.