Preolímpico de voleibol: Cuba cede ante Brasil y París 2024 luce más lejos

Tras un primer parcial decidido a favor de los cubanos con cerrada pizarra de 25-23, los auriverdes aprovecharon la inestabilidad en el juego de los antillanos y dominaron las restantes mangas con tanteadores de 25-18, 25-20 y 25-20. Con este resultado, los nuestros acumulan balance de tres éxitos y dos reveses y cayeron hasta el cuarto lugar en un torneo que ofrece solo dos cupos olímpicos.

Brasil fue superior en todos los aspectos de juego, con 47 puntos en ataque, 13 bloqueos efectivos y seis desde la línea de saque. Cuba acumuló 46 a la ofensiva, siete en bloqueos y tres aces. Asimismo, los 32 errores no forzados de los caribeños impidieron cualquier opción de remontar el marcador.

En el orden individual, por Cuba solo destacó el auxiliar Marlon Yant, con 16 puntos anotados. Otros pilares ofensivos como Jesús Herrera y Miguel Ángel López no lograron aportar lo suficiente esta vez y cerraron el día con 11 y siete puntos, respectivamente.

A Cuba no le resta más opción que vencer a Italia e Irán y esperar por derrotas de los auriverdes para intentar colarse en París 2024. No obstante, si no lo logra en este torneo, aún quedaría buscar uno de los cinco cupos restantes a entregar con base en el ranking mundial, para lo cual debe buscar la mejor actuación posible en los partidos restantes de este torneo y en los 12 juegos de la etapa regular de la venidera Liga de las Naciones.