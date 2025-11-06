Cuba conmemora el 50 aniversario de su misión internacionalista en Angola

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, encabezaron este jueves el Acto Político y Ceremonia Militar por el aniversario 50 del inicio de la Misión Militar Internacionalista de Cuba en la República de Angola.

El emotivo tributo, celebrado en el Museo al Esclavo Rebelde de Matanzas, reunió a representantes del Gobierno, las FAR, combatientes internacionalistas y pueblo en general para honrar la gesta histórica que, a partir de noviembre de 1975, escribió una de las páginas más gloriosas de la solidaridad cubana.

Durante la ceremonia, se resaltó el deber internacionalista y el heroísmo de los más de 300 000 combatientes cubanos que, durante años, lucharon codo con codo con el pueblo angoleño para defender su soberanía e independencia.

La victoria en Cuito Cuanavale fue destacada como un hecho que cambió la correlación de fuerzas en el continente africano y aceleró el fin del régimen del apartheid.

El acto constituyó una reafirmación de los históricos lazos de hermandad entre Cuba y Angola, y un recordatorio de que el principio de solidaridad y el internacionalismo prosiguen siendo pilares esenciales de la Revolución.

Cubadebate