Envían ayuda desde Dominicana a Cuba para atender daños por huracán

Amigos dominicanos y organizaciones sin fines de lucro enviaron las primeras donaciones a Cuba para ayudar a mitigar los daños ocasionados por el huracán Melissa en la región oriental, informó hoy la embajada de la isla en este país.

“Gracias por el gesto solidario de la hermana tierra del Generalísimo Máximo Gómez”, destacó la embajada cubana aquí en su cuenta de la red social X.

Mientras, el Partido Comunista de Cuba señaló en X que el embajador cubano en la República Dominicana, Ángel Arzuaga, confirmó la salida para la mayor de las Antillas de un avión con cuatro toneladas de ayuda destinada a los damnificados por el impacto del huracán.

Tras el paso del fenómeno atmosférico a finales de octubre, distintos grupos de solidaridad internacional han enviado apoyo a la isla caribeña para atender las necesidades más urgentes de la población impactada por el desastre natural.

