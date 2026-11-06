Debaten en Cienaguilla sobre el impacto de las transformaciones económicas y sociales en la zafra cafetalera

En un ambiente de camaradería autoridades gubernamentales en el municipio de Campechuela brindan especial atención al desarrollo de la zafra cafetalera y debaten sobre la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales.

La cosecha del café para este año está marcada por el impacto del cambio climático, provocando un desprecio significativo de la mata hacia el grano, lo que limita los volúmenes productivos.

En este contexto Liusbel Navarro Robles, presidente del consejo popular de Cienaguilla en este sur oriental territorio, en intercambio directo con productores y directivos destacó el rol que juega el consejo popular para el cumplimiento de los planes previstos.

«Nos toca la zafra del café, según las nuevas transformaciones le corresponde al consejo popular brindar especial interés al desarrollo económico para lograr la autonomía local y nuestra prioridad hoy es el café» significó Navarro Robles.

De igual manera reflexionó sobre las 176 transformaciones económicas y sociales como guías para el trabajo para lograr la transformación económica y sobre la necesidad de incentivar la inversión extranjera para el éxito de la zafra.

«Existen tres ejes temáticos en las transformaciones económicas y sociales que están relacionadas directamente con la producción de café, en primer lugar lograr la transformación económica, proceso en el cual ya estamos inmersos y tratando de tener resultados positivos. Además, nos toca incentivar la inversión extranjera, ya tenemos quien va a invertir en café hace ya casi cuatro años, pero aún faltan las acciones qué vamos a hacer nosotros»

Navarro Robles hizo un llamado a los productores a cumplir con lo que ya fue estimado y pactado e instó a los directivos de la Unidad Empresarial de Base Café-Coco-Cacao a establecer un control estricto sobre los productores para lograr la meta de cumplimiento.

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«Estamos hablando de 176 medidas y todos quieren ver las transformaciones, nos ha tocado un año complejo, pero hay que visitar a quienes no están entregando café, quién en la comunidad es el que va a trabajar, cómo se va a recoger el café, hay que pensar en la búsqueda de soluciones» afirmó.

Durante el diálogo el delegado detalló la necesidad de explicar y orientar a los pobladores y campesinos sobre los cambios actuales que se implementan desde el Programa de Gobierno. Dijo «tenemos que explicarles a los comerciantes, a los pobladores lo que estamos haciendo, cuántas de las transformaciones económicas tienen que ver con la empresa de café.

Sobre las acciones para próximos encuentros en la búsqueda de soluciones y la entrega de recursos Navarro Robles, llama a la acción inmediata. «No se puede ir a las reuniones a hablar lo mismo, hay que llevar a los decenales de café a los productores que no cumplen, y a que participen en la búsqueda de soluciones.

El inversor extranjero está aquí», significó «Y hay lámparas y otros recursos, hay petróleo que ya no es una limitación, pero hay que trabajar de otra manera, pensar de otra manera, llegarle a los productores, hacer comisiones, hay que revisar los contratos, los estimados, hay que ir más a lo concreto, pero, ¿Qué vamos a hacer para tener resultados diferentes?, hay que hacer las cosas diferentes»

«Nos toca la zafra del café, en las nuevas transformaciones económicas y sociales se le concede toda la autonomía al consejo popular y en el caso del nuestro nos toca de cerca el café», dijo Navarro Robles además que llamó a incrementar el control sobre la aplicación de las medidas económicas y sociales.

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En el encuentro también trascendió que la empresa mixta Cuba-Italia BioCubaCafé S.A se planteó agilizar el proceso de pago y que la cuenta de la UEB dispone ya, de 500 mil pesos para pagar a todo productor que vaya entregando sus producciones. La medida busca dinamizar las entregas y reducir las demoras que afectan a los cosecheros.

Radio Bayamo