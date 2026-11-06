Inteligencia artificial permite prevenir enfermedades en Holguín

Un modelo predictivo de enfermedad cardiovascular, diseñado con inteligencia artificial, es una de las innovaciones aplicadas en el sector de la salud en la provincia de Holguín para mejorar la atención de estas afecciones, entre las primeras causas de muerte en Cuba.

La iniciativa puede aplicarse en los consultorios del médico y la enfermera de la familia, y supera a los modelos tradicionales al anticipar los primeros síntomas en grupos poblacionales de riesgo.

Jorge Vega Abascal, autor de la investigación, señaló a la ACN que entre las ventajas de la innovación sobresalen la eliminación de la inercia terapéutica asociada al riesgo intermedio y su comprensión y fácil manejo por las estructuras básicas de salud, aunque no sustituye el juicio clínico.

Refirió que el uso de la inteligencia artificial en la nueva herramienta permite incorporar otros predictores como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la cual no se incluye en los métodos tradicionales de detección precoz de las enfermedades cardiovasculares.

Esta proteína, explicó el especialista, detecta la inflamación crónica o de bajo grado, la obesidad abdominal, la glucemia alterada en ayunas y los triglicéridos, factores de riesgo en los casos diagnosticados, lo que posibilita una atención personalizada del paciente.

El sector de la salud en la provincia implementa la ciencia y la innovación tecnológica como estrategia para sacar el mayor partido a las capacidades locales ante la crisis de equipos e insumos que enfrenta la esfera, provocada por la política hostil de Estados Unidos contra Cuba.

Como parte de esta estrategia se promueven el uso de software educativo en la formación de capital humano, el enfoque psicosocial en el abordaje del Trastorno del Espectro Autista y los modelos orientados a los cuidados de enfermería en áreas como la Oncohematología.

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