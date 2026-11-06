Sesiona expoferia comercial por 50 años de la provincia de Granma

Con la participación de una veintena de actores económicos, sesiona hasta el sábado próximo, en esta ciudad, una expoferia comercial en saludo al 50 aniversario de la creación de la provincia cubana de Granma.

A través de su perfil en la red social Facebook, la sucursal del Banco Popular de Ahorro en el territorio calificó de fructífera la jornada inaugural, este jueves, caracterizada por el intercambio con clientes y visitantes que se acercaron a su stand en busca de información y asesoramiento sobre servicios y productos financieros en oferta.

Igualmente enriquecedores fueron los espacios de exposición y diálogo entre concurrentes de diferentes sectores y actividades, todo lo cual hizo posible mostrar bienes, servicios y potencialidades, favoreciendo el acercamiento y la creación de nuevas oportunidades de colaboración.

En la ceremonia de apertura en el recinto Casa de la Fiesta, de Bayamo, el vicegobernador provincial, José Luis Vega Pérez dio la bienvenida a los representantes de siete entidades estatales y 13 del sector no estatal, y destacó la asistencia de entidades extranjeras que tienen negocios en Granma.

Al intervenir en nombre de los empresarios concurrentes, el italiano Michele Curto, presidente de la empresa mixta BioCubaCafé S.A., subrayó que la realización del evento, a solo un año del paso del potente huracán Melissa por el oriente cubano, demuestra la voluntad de los granmenses para vencer dificultades.

Recorridos por los diferentes stands, conferencias magistrales y la presentación de la cartera de oportunidades de negocios de Granma con capital foráneo, forman parte del programa de la cita.

La provincia de Granma quedó oficialmente constituida el 7 de noviembre de 1976, junto a los otros cuatro territorios orientales, en acto presidido por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El sitio escogido para el importante acontecimiento fue el histórico parque museo La Demajagua, donde el Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes inició las luchas libertarias de los cubanos, el 10 de octubre de 1868.

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