Instan en Granma al combate unido contra los delitos e indisciplinas sociales

Combatir de forma unida y efectiva las manifestaciones delictivas y las indisciplinas sociales, fue el llamado de las máximas autoridades granmenses a directivos de empresas, organismos y entidades, en la plenaria realizada en la sede del gobierno provincial.

En la misma se realizó un profundo análisis acerca de las causas que ocasionan las manifestaciones delictivas, que evidencia una tendencia al aumento en el territorio.

En la plenaria contra el delito, se evaluó el comportamiento de esas tendencias negativas en las entidades estatales, en las que existen falta de exigencia y control diario por los directivos en la prevención y enfrentamiento, la superficialidad en la selección de las personas para realizar la función de agentes de protección, el abandono de locales en desuso, falta de información oportuna a los trabajadores y poca sistematicidad en el control interno, entre otras irregularidades.

También se analizó lo relacionado con el cumplimiento de las acciones para enfrentar las drogas, enfatizando en el papel que le corresponde a las familias, los grupos de trabajo comunitario, las instituciones jurídicas y a las organizaciones de masas en la labor multisectorial para combatir o provenir este flagelo.

Asimismo en la plenaria contra el delito, se resaltó la responsabilidad de los directivos en las diferentes estructuras, enfatizando que el incumplimientos pueden ser causas de delitos como lo consibe el código penal y otros documentos jurídicos.

Se llamó a aplicar con severidad los decretos y normas legales establecidas a las personas que incurran en la comisión de delitos, actos de corrupción e indisciplinas sociales.

Se expuso el papel y el desempeño de los ejecutivos sindicales en sus estructuras de base y la importancia del desarrollo efectivo de las asambleas de afiliados, en las que se debe evaluar los planes preventivos de los centros laborales para evitar hechos delictivos o actuaciones de trabajadores o directivos que propicien estos actos que erosionan los valores de nuestra sociedad.

RECOMENDAMOS LEER | Rememoran en centro de retinosis de Bayamo impronta de Orfilio Peláez

La primera secretaria del Partido en Granma Yudelkis Ortiz Barceló, precisó la necesidad de la rendición de cuenta de manera sistemática de los directivos, así como la organización y motivación de los trabajadores para su participación activa en los procesos de planificación y control interno, como aspectos esenciales en el combate unido de las manifestaciones delictivas.

La máxima dirigente política en Granma, puntualizó el amplio plan de acción a realizar en las entidades para prevenir y enfrentar los delitos, instó al accionar unido y responsable para cumplirlo, teniendo como referente el concepto de Revolución legado por Fidel, que plantea entre sus rasgos cambiar todo lo que debe ser cambiado y desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional .

Radio Bayamo