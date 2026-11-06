Türkiye trabaja para facilitar la paz entre Rusia y Ucrania

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó hoy que su país hace todo lo posible para facilitar el camino hacia la paz entre Rusia y Ucrania y aseguró que continuará los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto.

En declaraciones a periodistas a bordo del avión presidencial, a su regreso de Corea del Sur, Erdogan respondió a una pregunta sobre la posibilidad de que Türkiye acoja una cumbre trilateral con los líderes ruso y ucraniano.

El mandatario explicó que abordó el asunto en detalle con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, durante la visita de este último a Türkiye el sábado pasado.

«Enfatizamos al señor Zelenski la importancia fundamental de tomar medidas diplomáticas en las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En Türkiye estamos haciendo todo lo posible para allanar el camino hacia la paz, y continuaremos haciéndolo», declaró.

Erdogan manifestó también su interés en reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, para abordar la cuestión con Moscú, después de sus conversaciones con Zelenski.

Añadió que sus colaboradores, principalmente el ministro de Asuntos Exteriores, establecerán contactos con sus homólogos rusos para preparar ese encuentro.

Rusia inició su operación militar el 24 de febrero de 2022 tras exigir a Kiev que concluya los ataques contra la población civil de las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que se independizaron de Ucrania, y además para desnacificar y desmilitarizar a ese gobierno.

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