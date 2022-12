Portugal, Cristiano Ronaldo y la mecha corta en pleno Qatar

Doha, 6 dic (Prensa Latina) La desconexión entre el director técnico Fernando Santos y Cristiano Ronaldo toca hoy niveles inadvertidos en medio de las expectativas que genera el choque de Portugal contra Suiza en los octavos de final de Qatar 2022.

A sus 68 años de edad, Santos tiene ante sí el reto de lidiar con el lado menos lúcido de CR7. “En el campo no vi nada, pero lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto”, dijo el entrenador en tono bajo sobre la relación con su pupilo.

“Tienes una prisa del carajo para echarme, ¡jódete!”, fueron las palabras que pronunció el crack luso cuando su seleccionador decidió sacarlo del terreno durante el enfrentamiento ante Corea del Sur, el cual perdió la escuadra europea, sin variar su estatus de clasificado por el grupo H.

La frase resultó la enésima muestra de irreverencia del cinco veces ganador del Balón de Oro, quien está cerca de colmar la paciencia del preparador, de los integrantes del equipo y del sector de la hinchada que coloca los intereses colectivos por encima de los individuales.

De hecho, diversos medios de prensa hablan de la mala vibra existente entre el exgoleador del Real Madrid y los estelares Bernardo Silva y Bruno Fernandes, convertidos en el presente de la selección. La química brilla por su ausencia y los motivos son disímiles.

A Silva y Fernandes no les agradó el instante elegido por Ronaldo para la explosiva entrevista con Piers Morgan, en la cual fustigó al Manchester United como club y a algunos de sus miembros, todo ello en la antesala de la XXII Copa Mundial de fútbol.

La situación empeoró con la rescisión del contrato por ambas partes -información oficializada por la entidad inglesa- y la “bomba” de un posible acuerdo del delantero y el Al-Nassr, de Arabia Saudita, acercándose el duelo versus el elenco helvético en el Estadio Lusail, desde las 22:00, hora local.

La trama dispara un fuego tan peligroso que el diario A Bola -referencia del fútbol en la nación ibérica- reveló una encuesta en la que el 70 por ciento de los sondeados prefiere que su máximo goleador histórico no sea el titular en el pleito de “vida o muerte”.

En el Mundial, Ronaldo suma apenas una anotación –de penal ante Ghana- y su papel no ha sido decisivo en el desempeño del cuadro. Incluso, muchos hablan de su ansiedad y que no encuentra el modo de afrontar una realidad propia de la vida: Qatar 2022 será su último torneo planetario.

Mientras, el DT Santos busca la forma de extinguir las llamas: “Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro”, manifestó ante decenas de medios de comunicación camino a disputar uno de los dos tickets aún disponibles para los cuartos de final del certamen en el Medio Oriente.