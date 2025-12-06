Cuba llama a defender Caribe como Zona de Paz frente a militarización

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Cuba hizo un llamado a los pueblos de América Latina, el Caribe y Estados Unidos a defender hoy la región como Zona de Paz, ante la creciente militarización estadounidense en el área.

A través de un comunicado, divulgado la víspera, los legisladores cubanos respaldaron la denuncia del presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) sobre el despliegue desproporcionado de fuerzas navales y aéreas de Estados Unidos en el Caribe, que incluye un submarino nuclear y miles de efectivos militares.

La comisión señaló que ya son decenas las personas fallecidas en ataques de fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles, hechos que calificó como ejecuciones extrajudiciales y violaciones flagrantes del Derecho Internacional.

Advirtieron que, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, la actual administración de la Casa Blanca busca “provocar el derrocamiento del gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela” y apropiarse de sus recursos naturales.

Asimismo, condenaron la reciente decisión de Washington de cerrar arbitrariamente el espacio aéreo venezolano, medida que calificaron como una “gravísima amenaza” y un acto de “guerra psicológica”, en línea con la condena expresada días atrás por el canciller Bruno Rodríguez.

Los parlamentarios cubanos denunciaron que la militarización reciente en el Caribe responde a la “filosofía de dominación imperial” basada en la Doctrina Monroe y constituye una “grosera injerencia” en asuntos soberanos de la región.

Finalmente, instaron a legisladores, medios de comunicación y ciudadanos del mundo a multiplicar los reclamos por la paz, movilizarse en foros internacionales y actuar con urgencia para evitar el derramamiento de sangre en América Latina, el Caribe y entre el propio pueblo estadounidense.

