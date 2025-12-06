Trump, premio de la Paz de la FIFA mientras siguen redadas

El reconocimiento, que introdujo la FIFA y se otorgará anualmente a figuras que, según considere, han desempeñado un trabajo excepcional y extraordinario por la paz, y se esforzaron por unir a las personas del planeta, formó parte del programa aquí del sorteo celebrado la víspera en el Centro Kennedy en esta capital. Gianni Infantino, titular […]

El reconocimiento, que introdujo la FIFA y se otorgará anualmente a figuras que, según considere, han desempeñado un trabajo excepcional y extraordinario por la paz, y se esforzaron por unir a las personas del planeta, formó parte del programa aquí del sorteo celebrado la víspera en el Centro Kennedy en esta capital.

Gianni Infantino, titular de la FIFA, entregó el reconocimiento a Trump durante una gala que contó con la asistencia además de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

El sorteo de la FIFA, que definió los integrantes de los 12 grupos que competirán en la cita mundialista del 11 de junio al 19 de julio próximos en tres sedes: Estados Unidos, México y Canadá, fue uno de los temas destacados en la agenda mediática de la semana que concluye este sábado.

El mandatario republicano anticipó que quiere detener permanentemente la inmigración procedente de países pobres y criticó en especial a afganos y somalíes.

Algunas de las personalidades que participaron en el sorteo incluyeron al comediante Kevin Hart, la modelo y presentadora Heidi Klum, Tom Brady, súper estrella de la NFL; la leyenda del hockey sobre hielo Wayne Gretzky; y el mítico exjugador de los Lakers Shaquille O’Neal.

Cuatro países debutarán en la Copa del Mundo este verano. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán consiguieron su pase al mayor torneo de fútbol. Curazao, un territorio autónomo dentro del reino de los Países Bajos, es la nación más pequeña en población que se ha clasificado para la Copa del Mundo.

El número de iniciados podría aumentar después de los partidos de clasificación en marzo. Nueva Caledonia, Surinam, Kosovo y Albania también están en la contienda.

A diferencia de otros sorteos y loterías deportivas (excepto la NFL), el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA es un espectáculo en sí mismo que reúne a los aficionados en bares locales para ver y animar cómo serán los esperados choques.

En Washington, temprano los locales invitaron a los aficionados a beber y ver el sorteo de un evento que está a menos de 200 días de comenzar a rodar balones.

Además, Trump presentó el ‘Pase FIFA’ para que los viajeros del Mundial obtengan sus visas con mayor rapidez; sin embargo, esta semana la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el Gobierno federal ampliará las restricciones de viaje de 19 a más de 30 países. Noem anticipó el lunes que recomendaría a Trump una «prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos» a subsidios.

