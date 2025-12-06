Díaz-Canel saluda a integrantes de organización estudiantil cubana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a los integrantes de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), organización que cumple hoy 55 años.

«Movida por el entusiasmo y por los sueños de la más tierna juventud, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media cumple 55 años este seis de diciembre», manifestó el jefe de Estado en X.

Por medio de un mensaje en la red social, Díaz-Canel aseguró que «reconforta saber que llega a su nueva edad con una historia de acompañamiento fiel a la Revolución de la cual nació».

«Estrena otro aniversario con la máxima de que, en estudiar, está la posibilidad del apoyo, el más profundo y capaz, que la Patria merece y necesita», añadió.

Otras autoridades de la nación antillana también saludaron el aniversario de la FEEM, entre ellos el secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, y la primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Meyvis Estévez Echeverría.

La FEEM surge el 6 de diciembre de 1970, como parte del proceso de fortalecimiento de las organizaciones de masas, con el fin de revitalizar el movimiento estudiantil en la enseñanza media, según documentos oficiales.

Fue precedida por la Unión de Estudiantes Secundarios y las Brigadas Estudiantiles José Antonio Echeverría, que aportaron experiencias significativas para la formación de la nueva organización que tendría como principal objetivo canalizar las inquietudes de los estudiantes.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959