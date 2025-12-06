Sostiene Díaz-Canel encuentro con miembros de movimiento brasileño

«Siempre es grato intercambiar con representantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST)», aseguró el jefe de Estado.
«Destacamos los históricos vínculos entre Cuba y el MST, y ratificamos la voluntad de seguirlos profundizando», añadió.
Asimismo, informó que envió saludos al líder del Movimiento, Joao Pedro Stedile, a quien llamó amigo.
El MST se define como un movimiento político y social brasileño, de inspiración marxista, que lucha por la reforma agraria y la justicia social.