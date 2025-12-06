Gladiadoras cubanas logran objetivo: clasificar a JCC en 2026

La selección femenina de lucha libre de Cuba logró hoy en Panamá su objetivo: obtener su boleto a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) en 2026, con sede en República Dominicana.

Según explicó a Prensa Latina el metodólogo de la Comisión Nacional de la disciplina y jefe de la delegación caribeña, Manuel Rodríguez, antes de salir esta tarde a la discusión de medallas en el torneo clasificatorio, las seis ya estaban clasificadas al ubicarse entre las ocho mejores de la región.

En particular en la jornada para la damas de la competencia que tiene por sede al hotel El Panamá, en esta capital, sobresalieron Greilis Bencosme (50 kilogramos) y Yaynelis Sanz (57 kg ) que obtuvieron medalla de oro.

Mientras Laura Herin (53kg) se quedó con la plata al ceder en la final ante la venezolana Mayra Parra.

Una destacada actuación también tuvo Brenda Sterling, bronce en los 68 kilogramos.

Las otras clasificadas fueron Milaimis Marin (76 kg) y María Fernanda Santana(68 kg).

Rodríguez alabó la calidad de este torneo, en particular los avances de países como México, Venezuela, Dominicana y Colombia.

Adelantó que mañana domingo entrarán en acción, en las conclusiones del evento, los libristas masculinos, un colectivo muy joven pero con garras para también merecer un cupo a Santo Domingo.

La confianza, según explicó, está depositada en Arturo Silot (97 kg), dorado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y participante en la olimpiada de París 2024.

También medirán fuerzas y destrezas Vladimir Vila (57 kg), Jean Carlos Olivero (65 kg), Orislandy Perdomo (74 kg), Geannis Garzón (86 kg) y Yosenky Castañeda (125 kg).

La víspera, en el turno de la greco, se distinguieron con preseas doradas Kevin de Armas (60 kg); el monarca mundial de Belgrado 2022 y olímpico de Tokio 2020, Luis Orta (67 kg), y Gabriel Rosillo (97 kg), campeón del orbe y bronce en París 2024.

Entre tanto, concluyeron con el segundo escaño Yoel Antomarchi (77 kg) y el multimedallista Oscar Pino (130 kg), aunque aseguraron su boleto, como los demás, al terminar entre los ocho primeros de sus respectivas divisiones.

República Dominicana organiza por tercera ocasión unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que en su XXV edición tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto.

La nación caribeña acogió las ediciones XII y XV en 1974 y en 1986, respectivamente.

