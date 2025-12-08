Galardonan en México a chef de Cuba

El chef cubano Santiago Gutiérrez recibió en Mérida, México, la medalla de la Cocina Ancestral Yucateca, indicó hoy un mensaje recibido en La Habana.

El Periódico Digital Centroamericano y del Caribe circuló en esta capital una nota sobre el suceso, que destaca las relaciones en el terreno económico y turístico de esa región mexicana con Cuba.

Dicho boletín indica que en una breve ceremonia celebrada el miércoles en el consulado de Cuba en Mérida, se reconoció al Chef cubano Santiago Gutiérrez Lezcano, vicepresidente primero de la Federación Culinaria de la República de Cuba (FCRC), con la medalla citada.

Tal ceremonia ocurrió al calor del recién finalizado Congreso Internacional de Maestros Chefs de la Cocina Ancestral y Fiesta Gastronómica, que sesionó en el recinto Siglo XXI de Mérida los días 28 y 29 de noviembre.

El embajador y promotor del Congreso, chef Pedro José Estrada Vázquez, manifestó como honor entregar la medalla de la Cocina Ancestral al Chef Santiago Gutiérrez Lezcano.

Se trató de un reconocimiento al trabajo realizado y como parte de los vínculos que unen a Cuba y México. Agradeció el apoyo que siempre brinda Cuba al desarrollo de estos Congresos, que buscan rescatar las costumbres y tradiciones de la cocina ancestral.

Al intervenir, el chef Gutiérrez Lezcano agradeció este reconocimiento y recordó que desde el primer momento que llegó a Mérida fue recibido con mucho cariño, patentizando la importancia de estos eventos, que reúne a maestros de cocina de varios países, cuando Cuba será sede en 2027.

Por su parte, el cónsul general de Cuba en Mérida, Raisel Calvo Margolles, expresó su satisfacción porque este reconocimiento se entregara en las instalaciones de Cuba.

El séptimo Congreso Internacional de Maestros Chefs de la Cocina Ancestral reunió a importantes profesionales de cocina de Colombia, Brasil, Nicaragua, Cuba, México, Estados Unidos y Perú.

Los participantes exhibieron sus habilidades, y presentaron platos típicos de sus países, que rescatan en alguna medida las costumbres y sabores de sus antepasados, concluye el mensaje del Periódico Digital Centroamericano y del Caribe.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959