Cuba y Vietnam estrechan alianza para la producción de vacuna antimeningocóccica

Calificado como un hito de cooperación científica, la firma del contrato de transferencia tecnológica para las etapas finales de producción de la vacuna VA-MENGOC-BC, entre el Instituto Finlay de Vacunas, de Cuba y Vabiotech, de Vietnam, se realizó hoy en la nación asiática.

Al referirse a la trascendencia del acontecimiento, el Instituto Finlay de Vacunas resaltó en su cuenta en X, que este logro constituye el reto técnico más complejo asumido hasta hoy, el cual fue posible «gracias a la sinergia de nuestras capacidades científico-tecnológicas».

«Pero va más allá de lo técnico: es la prueba viva del poder transformador de la ciencia cuando se construye en solidaridad entre naciones. Un nuevo capítulo en 20 años de colaboración fructífera entre Cuba y Vietnam», subraya la publicación.

Firma del acuerdo entre el Instituto Finlay e institución científica vietnamita. Foto: Tomada del Facebook de Yury Valdés Balbín

El acuerdo reviste una importancia significativa, teniendo en cuenta que VA-MENGOC-BC es la primera vacuna de probada eficacia contra el serogrupo B de N. meningitidis y también es efectiva contra el serogrupo C y un amplio espectro de cepas heterólogas del serogrupo B.

Además, ha demostrado eficacia contra todas las cepas (55-98 % en niños menores de 4 años y 73-100 % en niños mayores de 4 años). De igual modo, la vacuna y su tecnología de proteoliposomas han tenido un impacto y siguen teniendo potencial, no solo para la enfermedad meningocócica, sino también para el desarrollo de otras vacunas y adyuvantes.

La ceremonia contó con la presencia del embajador cubano en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, Yury Valdés Balbín, director del Instituto Finlay de Vacunas, y representantes de BioCubaFarma, junto a autoridades de la ciencia de Vietnam, quienes acompañaron el significativo evento.

Cubadebate