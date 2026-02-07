Logros y desafíos en el sector cultural

Con un fragmento de la obra “Viejos” del grupo teatral Andante, inicio la Asamblea Provincial del Balance Cultural correspondiente al año 2025.

Este encuentro tuvo como objetivo analizar el empleo del presupuesto destinado a diversas instituciones del sector cultural, así como la necesidad de desarrollar industrias culturales y creativas en la provincia.

Durante la reunión, se debatieron las principales dificultades que enfrenta el sector, además de resaltar los logros alcanzados durante el año precedente. Entre estos, destacó el Festival Internacional Primavera Teatral, un evento que propició intercambios con artistas extranjeros y permitió la creación de proyectos conjuntos con países de la región.

Las intervenciones de los asistentes se centraron en temas críticos como la utilización efectiva del presupuesto asignado a las instituciones culturales, la superación profesional de los artistas en la descolonización cultural, la defensa del patrimonio histórico en los municipios y la importancia de la prevención y el trabajo social con comunidades intrincadas.

Yordan Roberto León Rodríguez, director del sector cultural en la provincia, enfatizó los múltiples premios nacionales y distinciones que ha recibido Granma, así como el esfuerzo realizado por los artistas locales.

También se reconocieron iniciativas comunitarias destacadas, como “Corales del Golfo” y “Campeche”, procedentes de los municipios de Manzanillo y Campechuela, respectivamente. Asimismo, se valoró el trabajo de la filial Granma de la Unión de Historiadores de Cuba y de Televisión Serrana.

Los municipios de Niquero, Media Luna, Campechuela y Manzanillo fueron reconocidos por su labor institucional, mientras se otorgaron lauros a entidades como el Centro Provincial del Cine, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas, la Casa de la Nacionalidad Cubana, el Sistema de Bibliotecas Públicas y el Fondo Cubano de Bienes Culturales.

Esta asamblea no solo sirvió para evaluar el pasado, también sentó las bases para un futuro prometedor en el ámbito cultural de Granma, impulsando la creatividad y el desarrollo sostenido de la identidad cultural de la región.

La Demajagua