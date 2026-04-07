Millones de iraníes se alistan como voluntarios para defender su país

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que más de 14 millones de ciudadanos se han ofrecido como voluntarios para participar en la defensa del país, y expresó su disposición personal a sacrificarse por esa causa.

En un mensaje divulgado en la red social X, el mandatario subrayó que no dudaría en “sacrificar su vida” en defensa de la nación.

Pezeshkian reveló que millones de iraníes se han inscrito en una iniciativa de voluntariado, aunque no precisó detalles sobre su organización ni sobre la fecha de su lanzamiento.

Desde el pasado 28 de febrero, Irán enfrenta una escalada de tensiones con Israel y Estados Unidos, en un contexto de enfrentamientos que, según fuentes iraníes, ha dejado miles de muertos y heridos.

En respuesta, Teherán ha llevado a cabo ataques con misiles y drones contra territorio israelí, así como contra intereses estadounidenses en varios países de la región.

Algunos de estos ataques han provocado víctimas y daños en infraestructuras civiles, lo que ha sido condenado por los países afectados.

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