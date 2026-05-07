Julio César La Cruz y Leyanis Pérez serán los abanderados por Cuba a Santo Domingo 2026

Cuba cuenta hasta el momento con 429 atletas clasificados ―240 hombres y 189 mujeres―, en 36 disciplinas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, certamen para el cual han sido designados abanderados el boxeador Julio César La Cruz, doble campeón olímpico y cinco veces monarca mundial, y la triplista Leyanis Pérez, medallista del orbe y figura de la Diamond League.

En conferencia de prensa efectuada en el salón de actos de la Ciudad Deportiva capitalina, directivos del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) actualizaron los objetivos de la mayor de las Antillas de cara a la cita multideportiva regional dominicana.

Oscar Nuevo Reyes, jefe del Departamento de Alto Rendimiento del Inder, precisó que los propósitos fundamentales en la lid quisqueyana son ubicarse entre los tres primeros lugares del medallero general, superar la cosecha de títulos alcanzada en la edición precedente y consolidar la reserva deportiva del país.

El proceso clasificatorio continuará en las próximas semanas con el viaje del equipo femenino de balonmano a República Dominicana el venidero día 25, en busca de su boleto, mientras que el atletismo prevé aportar más de 40 representantes.

Al respecto, las autoridades estiman una delegación ligeramente inferior a la presentada en San Salvador 2023.

Jorge Reynaldo Palma, jefe del Departamento de Deportes para Personas con Discapacidad del Inder, ofreció detalles sobre la primera versión de los Juegos Paracentroamericanos y del Caribe, previstos para efectuarse del 4 al 13 de diciembre en Puebla, México.

Aunque el sistema de clasificación aún no ha sido definido, se confirmó la inclusión de nueve disciplinas: paratletismo, bocha, baloncesto en silla de ruedas, goalball, parapowerlifting, paratenis de mesa, paratenis, tiro con arco y paranatación, y las aspiraciones de Cuba son competir en al menos cinco de estos deportes.

Asimismo, se informó sobre la primera participación de una delegación cubana en los VI Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda, con sede en Guayaquil, Ecuador, el próximo mes de agosto, donde Cuba prevé concursar con un máximo de 15 atletas en cuatro disciplinas.

Yilena Borrero Luzua