Corredor Biotecnológico Sanitario: ciencia con impacto en la salud

El Corredor Biotecnológico Sanitario, concebido como un espacio de ciencia y desarrollo, se consolida en el oriente cubano como antesala para la introducción de productos y tecnologías en el sistema nacional de salud.

La iniciativa integra a las universidades de Ciencias Médicas y Oriente, de esta ciudad, y a centros de investigación como el Centro de Biofísica Médica (CBM), el de Estudios de Biotecnología Industrial (CEBI), el área de Toxicología y el Banco de Sangre Provincial, donde proyectos del Programa Territorial de Salud y otros de maestrías, especialidades y doctorados generan resultados que ahora encuentran continuidad hasta su registro sanitario y aplicación clínica.

Según expresó a la Agencia Cubana de Noticias Laidelbis Minier Pouyou, jefa del proyecto, el corredor facilita que investigaciones académicas avancen una vez obtenido su registro sanitario hacia su introducción en el sistema de salud a través del Hospital General Doctor Juan Bruno Zayas, unidad nuclear donde se realizan estudios de impacto en pacientes y prestadores de servicios.

Destacó que en los dos años de funcionamiento existen resultados relevantes, entre ellos la medicina regenerativa, obtenida en el Banco de Sangre Provincial a partir de la autodonación del propio paciente y aplicada en especialidades oftalmológicas, ortopédicas, dermatológicas y de cirugía plástica y quemados.

Ha mostrado eficacia en el alivio de dolores articulares por chikungunya y osteoartritis, en la evolución de quemaduras y en lesiones de vitiligo con alta satisfacción de los pacientes, señaló.

Otro logro, dijo, es la integración del software Imagis, diseñado por el CBM, que mejora la calidad de imágenes radiológicas (Rx, ultrasonido, TAC y resonancia) y agiliza el diagnóstico, mediante un dispositivo que se conecta al servidor institucional, permitiendo que especialistas de diferentes servicios accedan a los estudios sin desplazarse.

Asimismo, la Clínica Virtual de Salud, creada en la universidad médica, ofrece una galería de imágenes de alta calidad, simulaciones de laboratorio y foros interactivos que enriquecen la formación de estudiantes y residentes y la superación profesional.

Además, se favorecen intercambios con proyectos como Naturosan, de los Laboratorios Farmacéuticos Oriente, para la evaluación clínica de sus productos.

Minier Pouyou subrayó que entre los retos figuran el diseño de una plataforma virtual de divulgación científica, destinada a socializar resultados con la comunidad académica, y la evaluación del impacto científico, tecnológico, económico y social de los productos introducidos, con vistas a medir su contribución a la mejora de indicadores de salud en el territorio.

De manera general se trata de productos con un gran impacto que mejoran indicadores de salud de la provincia santiaguera, disminuyen costos, reducen el tiempo de evolución de los pacientes y elevan la calidad de la asistencia y de la docencia, concluyó la especialista.

Con este ecosistema, Santiago de Cuba reafirma su papel como polo científico y tecnológico, capaz de transformar la investigación en soluciones concretas para la salud de la población.

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