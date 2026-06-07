Ronaldo, Messi y Ochoa harán historia: los únicos futbolistas en disputar seis Mundiales

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Guillermo Ochoa harán historia al convertirse en los únicos futbolistas en disputar seis ediciones del Mundial. Su participación establecerá un récord absoluto de longevidad.

Esta gesta corona dos décadas de trayectoria en la élite, el recorrido comenzó en Alemania 2006 y mantuvo una presencia ininterrumpida en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Eso sí, hay una diferencia importante: mientras Cristiano y Messi habrán jugado en seis Mundiales, Ochoa ha estado en seis convocatorias, pero solo ha tenido minutos en tres ediciones hasta el momento.

La edición de 2026 los ubicará en un lugar exclusivo del fútbol internacional.

FIFA finaliza la lista de 48 equipos para el Mundial de 2026: Una encrucijada generacional

El 2 de junio, la FIFA finalizó y anunció oficialmente la lista de los 48 equipos que participan en el mayor evento futbolístico del planeta, brindando a los aficionados de todo el mundo la oportunidad de presenciar hitos históricos en la historia del fútbol.

Ningún Mundial de la historia ha demostrado tan claramente la intersección entre el pasado y el futuro como el Mundial de 2026.

Leyendas como Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México) siguen presentes junto a una generación de jóvenes promesas listas para escribir un nuevo capítulo en la historia. Las tres estrellas participarán en su sexta Copa del Mundo, un logro sin precedentes en la historia del torneo.

Desde sus inicios compitiendo en la Copa del Mundo hace más de dos décadas, este trío ha mantenido su posición en la selección nacional y continúa participando en el torneo más prestigioso del planeta.

Por otro lado, el Mundial de 2026 también es un escenario para la juventud. Gilberto Mora, el centrocampista de México, país anfitrión, tiene solo 17 años, pero ya ha sido convocado. Craig Gordon, el portero de Escocia, de 43 años, es 26 años mayor que Mora —el jugador de mayor edad del torneo—, lo que demuestra una inusual diversidad generacional en la fase final de este año.

Las cifras publicadas por la FIFA confirman que este Mundial marca un periodo de transición generacional. De los 1 248 jugadores inscritos, 891 debutan en una fase final de la Copa del Mundo.

Esto significa que la mayoría de los jugadores participantes experimentarán por primera vez el ambiente único del mayor festival de fútbol del planeta.

Además del hito sin precedentes en términos de personal, la Copa Mundial de 2026 también marca un punto de inflexión histórico en términos de escala organizativa.

Por primera vez, el torneo reúne a 48 equipos, un aumento significativo con respecto a los 16, 24 y 32 equipos de las finales anteriores.

También se ha aumentado el número de partidos a 104, que se disputarán en estadios de Estados Unidos, Canadá y México.

La ampliación del número de equipos participantes ha brindado oportunidades a muchas naciones futbolísticas nuevas. Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán debutarán en la fase final de la Copa del Mundo, prometiendo protagonizar historias memorables en el torneo de este año.

El Mundial de 2026 también refleja la fuerte globalización del fútbol moderno. Según las estadísticas de la FIFA, los 1248 jugadores participantes representan a 449 clubes en 71 países y territorios diferentes.

Muchos equipos cuentan con una plantilla repartida entre las mejores ligas del mundo (Uruguay, Senegal o Costa de Marfil), mientras que otros (Qatar y Arabia Saudita) mantienen su identidad con un núcleo de jugadores que militan en sus ligas nacionales.

Con su magnitud sin precedentes, la presencia de “leyendas vivientes” y una oleada de jóvenes talentos prometedores, la Copa del Mundo de 2026 no es simplemente una competición para encontrar un nuevo campeón.

Este es también un momento en el que el fútbol mundial presencia una transición generacional, donde los íconos de una era y las futuras estrellas convergen en el escenario más importante del planeta.

Cubadebate