Cuba ensambla vehículos para fortalecer el transporte

El Ministerio del Transporte destacó avances en el ensamblaje de vehículos desde la industria nacional para fortalecer el sistema de transporte cubano, precisó el diario Granma.

Foto: Tomada de Granma

Por: Redacción ACN

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del ramo, visitó la Empresa Militar Industrial Transporte Occidente y señaló progresos en la fabricación de medios para diversas funciones.

La entidad ensambla vehículos GAZ destinados a diferentes sectores económicos e incorporó el modelo UAZ-Profi diseñado para mayor versatilidad.

Transporte Occidente produce carrocerías especializadas incluyendo furgones metálicos, «escatolinas» y food trucks que comienzan a utilizarse en distintos espacios del país.

La empresa inició la fabricación de carros fúnebres eléctricos para resolver el déficit de vehículos para estos servicios en Cuba.

Además desarrolla un proyecto de producción de pinturas para diferentes usos y abrió una línea de montaje de motocicletas de combustión interna, de 150 a 250 cc.

Rodríguez Dávila mencionó la necesidad de avanzar en estaciones de carga con paneles solares fotovoltaicos y en fabricación de microbuses eléctricos para movilidad municipal.

Estos proyectos forman parte del compromiso con soluciones eficientes y sostenibles mediante participación de la industria nacional, según el ministro de Transporte.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.