Cuba expresa interés en contribuir a fortalecer la UEE

Cuba, en su condición de país Observador, ratifica la disposición para contribuir al fortalecimiento de la Unión Económica Euroasiática (UEE), destacó hoy el embajador cubano en Rusia, Enrique Orta.

El diplomático, quien intervino en nombre de Cuba en la reunión del Consejo Intergubernamental Eurasiático en formato ampliado, que tiene como sede la urbe kirguisa de Cholpon-Ata, refirió igualmente que su nación también apoya a la organización para impulsar sus vínculos económicos, comerciales, financieros y de cooperación con los países que la integran.

En sus palabras, a las cuales tuvo acceso Prensa Latina, Orta refirió que, La Habana ha brindado un seguimiento estrecho a los resultados alcanzados por la UEE durante estos años en todos los ámbitos, que confirman la referencia exitosa de un proceso de integración y de desarrollo económico y social en la región euroasiática.

Esos avances, destacó, se expresan en el crecimiento económico, en el desarrollo tecnológico y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales y logísticos propios, en un contexto de grandes transformaciones en las relaciones económicas a nivel global. El Plan de Acción Conjunto para la cooperación entre la Comisión Economía Euroasiática y Cuba en el periodo 2026-2030, firmado el pasado mes de mayo en Astaná, Kazajstán, constituye una útil y trascendental hoja de ruta para el desarrollo de la cooperación en las áreas identificadas con mayor potencial, acotó.

Además, reiteró que Cuba tiene la voluntad, expresada en anteriores ocasiones, de profundizar relaciones mediante la implementación de proyectos económicos concretos y de beneficio mutuo, así como fomentar la participación de inversionistas euroasiáticos y sus instituciones financieras en el desarrollo económico y social de la isla en esferas de carácter estratégico.

De igual forma señaló la disposición a celebrar la V reunión de la Comisión Conjunta de Cooperación entre la Comisión Economía Euroasiática y el Gobierno cubano, lo que permitiría ofrecer un seguimiento práctico y continuo del estado de los temas en que se trabaja.

Y añadió que las nuevas disposiciones concernientes a la inversión extranjera, que forman parte de las 176 transformaciones económicas en marcha, constituyen un paso significativo en el perfeccionamiento del marco legal cubano para la atracción de las mismas.

Los objetivos son fomentar y dinamizar la producción nacional, generar ingresos y elevar el bienestar de la población en un escenario muy complejo, caracterizado por la agresión multidimensional de Estados Unidos, crecentada a niveles sin precedentes con presiones y hostigamiento a aquellos que soberanamente desean construir sus relaciones con Cuba, y amenazas constantes de agresión militar, lo que constituye un castigo colectivo a un pueblo amante de la paz y solidario, sin ningún tipo de justificación.

Es imperativo que la comunidad internacional no solo se pronuncie contra la asfixia económica de Cuba, sino que también actúe para hacer prevalecer el derecho soberano de todos sus miembros a mantener relaciones económicas con nuestro país y para contrarrestar los efectos extraterritoriales de las medidas que Estados Unidos le impone ilegalmente, concluyó.

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