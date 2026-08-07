Héroe cubano en inauguración de Stroymaster en Rusia

El Presidente de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros Civiles de Cuba, y Héroe de la República, Antonio Guerrero, participó hoy en la inauguración del Concurso Nacional de Habilidades Profesionales Stroymaster-2026 en Rusia.

Guerrero, quien asistió a la solemne ceremonia, felicitó a los participantes por el inicio de la competencia, destacando que este tipo de eventos ayudan a fortalecer la amistad entre los pueblos y al intercambio de experiencias en la construcción, conoció Prensa Latina.

Por su parte, la entidad anfitriona del evento, la rusa Nostroy, significó que esta competencia que durante muchos años se realiza con el apoyo del Ministerio de Construcción, se convirtió en un evento importante para la industria del sector nacional.

Stroymater es un certamen donde compiten especialistas y profesionales de la Federación de Rusia y otros países para revivir la industria de la construcción.

Recordemos que, en la edición de 2023, en la cual también participó Guerrero, luchó por obtener la victoria como mejor albañil el obrero cubano de la construcción, Adonis Aguilar.

Como parte de su estancia en la capital rusa, el héroe cubano sostendrá un encuentro con los integrantes del movimiento de solidaridad con la isla en el país euroasiático, quienes siempre confesaron su admiración por el grupo de Los Cinco Héroes, como se conoce a los luchadores antiterroristas que permanecieron presos en Estados Unidos, y consideran un honor tenerlo de visita en estas tierras.

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