Implementan acciones de trabajo Asociación de Comunicadores Sociales y Universidad de Granma

La Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS), en Granma, sostuvo un intercambio, este martes, con la Universidad de Granma (UDG), como parte de los preparativos por el 50 aniversario de esa casa de altos estudios, erigida el 10 de diciembre de 1976.

El encuentro, según informó la propia Asociación a través de su página oficial en Facebook, sirvió de espacio para que jóvenes comunicadores, aportaran iniciativas orientadas a rescatar y renovar espacios esenciales de la vida universitaria, además de impulsar nuevas acciones cargadas de creatividad, movimiento y participación estudiantil.

Entre las acciones que ya se encuentran en desarrollo, sobresale el trabajo en la identidad visual de la campaña, donde equipos de diseñadores y comunicadores laboran en la creación del logo, el lema y diversos soportes comunicacionales, que acompañarán la celebración de medio siglo de compromiso con la educación superior.

La cita entre ambas instituciones está pactada para septiembre, donde docentes y directivos, evaluarán las acciones de la campaña que busca reflejar cinco décadas de historia universitaria en Granma.

Igualmente, durante el intercambio, se analizó el fortalecimiento de la comunicación interpersonal e interna, entendida como una herramienta estratégica para seguir consolidando la integración entre estudiantes, docentes y profesionales de la UDG.

La Demajagua