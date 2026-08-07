Implementan acciones de trabajo Asociación de Comunicadores Sociales y Universidad de Granma

El encuentro, según informó la propia Asociación a través de su página oficial en Facebook, sirvió de espacio para que jóvenes comunicadores, aportaran iniciativas orientadas a rescatar y renovar espacios esenciales de la vida universitaria, además de impulsar nuevas acciones cargadas de creatividad, movimiento y participación estudiantil.
Entre las acciones que ya se encuentran en desarrollo, sobresale el trabajo en la identidad visual de la campaña, donde equipos de diseñadores y comunicadores laboran en la creación del logo, el lema y diversos soportes comunicacionales, que acompañarán la celebración de medio siglo de compromiso con la educación superior.
La cita entre ambas instituciones está pactada para septiembre, donde docentes y directivos, evaluarán las acciones de la campaña que busca reflejar cinco décadas de historia universitaria en Granma.
Igualmente, durante el intercambio, se analizó el fortalecimiento de la comunicación interpersonal e interna, entendida como una herramienta estratégica para seguir consolidando la integración entre estudiantes, docentes y profesionales de la UDG.