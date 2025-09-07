Boxeador cubano Jorge Soto cede en debut mundialista

El cubano Jorge Soto (80 Kg) cayó hoy por decisión dividida frente al estadounidense Robby González, campeón mundial en 2021, durante la ronda de 32 del Mundial de Boxeo que se disputa en esta ciudad.

En un combate muy disputado en uno de los cuadriláteros del M&S Bank Arena, tres de los cinco jueces favorecieron al norteamericano, dejando al púgil antillano fuera de competencia. Con este revés, suman ya cinco los boxeadores cubanos eliminados del certamen.

Durante esta misma jornada, Rolando Martínez cedió 1-4 ante el azerí Nijat Huseynov en los 55 kilos, mientras anteriormente habían quedado fuera Luis Enrique Vinent (60 kg), Jorge Cuéllar (70 kg) y Nelson William (90 kg).

La escuadra cubana mantiene en liza al bicampeón olímpico Julio César La Cruz (92 kg), quien debutó con victoria unánime, y espera por la presentación de Erislandy Álvarez (65 kg) contra el español Oier Ibarreche, monarca europeo sub-22 en 2023.

El Mundial de Boxeo 2025, organizado por World Boxing, se celebra en Liverpool del 4 al 14 de septiembre, con la participación de atletas de los cinco continentes.

