Cubano Rolando Martínez cede ante azerí en Mundial de Boxeo

El cubano Rolando Martínez cayó hoy por decisión de 4-1 frente al azerí Nijat Huseynov en los 55 kilogramos del Campeonato Mundial de Boxeo con sede en esta ciudad.

El combate, disputado en el M&S Bank Arena, significó la cuarta eliminación de un púgil antillano en el certamen, tras las derrotas previas de Luis Enrique Vinent (60 kg), Jorge Cuéllar (70 kg) y Nelson William (90 kg).

La armada cubana mantiene en acción al bicampeón olímpico Julio César La Cruz (92 kg), quien debutó con triunfo por decisión unánime.

En esta misma jornada se presentarán por la mayor de Las Antillas Jorge Manuel Soto (80 kg) contra el estadounidense Robby González, monarca mundial en 2021, y el campeón olímpico de París, Erislandy Álvarez (65 kg), frente al español Oier Ibarreche, oro en el Europeo sub 22 de Montenegro 2023.

El Mundial de Boxeo 2025, organizado por World Boxing, se desarrolla del 4 al 14 de septiembre en Liverpool, con la participación de atletas de ambos sexos procedentes de los cinco continentes.

