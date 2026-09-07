Intervino viceministro cubano en Foro Mundial de Telecomunicaciones

Pablo Julio Pla Feria, viceministro de Comunicaciones de Cuba, intervino está última semana en el Séptimo Foro Mundial de Políticas de Telecomunicaciones/TIC 2026 (WTPF-26), celebrado en Nassau, Bahamas, organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y acogido por el Gobierno bahamés.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, en su intervención, el representante cubano subrayó la necesidad de promover una transformación digital inclusiva y sostenible, con atención especial a los países en desarrollo y a los grupos más vulnerables.

Pla Feria condenó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba, al que calificó de obstáculo para el desarrollo económico y social y para el acceso a recursos y tecnologías esenciales.

Reafirmó el compromiso de Cuba de garantizar un acceso equitativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones, consideradas herramientas fundamentales para el progreso económico y social.

El viceministro destacó el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, cuyo centenario se conmemoró este año, al impulsar la ciencia, la innovación y el conocimiento como derechos del pueblo y pilares de la soberanía nacional.

Recordó que, inspirada en ese legado, Cuba aprobó en 2024 la Política de Transformación Digital y la Estrategia para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial, instrumentos que fijan objetivos para fortalecer la transformación tecnológica del país.

Entre las prioridades mencionadas figuran la ampliación de la conectividad de banda ancha en zonas rurales, el fortalecimiento del gobierno electrónico y programas de alfabetización digital dirigidos a adultos, como parte de los esfuerzos por reducir las brechas digitales.

La participación de Cuba en el foro reafirmó su voluntad de contribuir al diálogo multilateral sobre el futuro de las telecomunicaciones y las tecnologías digitales, así como de compartir experiencias sobre el papel de la innovación tecnológica en sociedades inclusivas y sostenibles.

El WTPF-26 reúne a gobiernos, organismos internacionales, sector privado, academia, sociedad civil y comunidad técnica, con debates centrados en la reducción de brechas digitales, la resiliencia de infraestructuras, la conectividad espacial y el fortalecimiento de ecosistemas de innovación.

La celebración del encuentro en Nassau constituyó un acontecimiento relevante para Las Bahamas, que acogió por primera vez este espacio mundial de diálogo sobre políticas de telecomunicaciones y TIC.

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