Avanza satisfactoriamente en Granma microcrédito Crece

Más de un centenar de actores económicos no estatales han sido beneficiados con el microcrédito Crece. Esta iniciativa liderada por el Banco Popular de Ahorro, busca fortalecer el servicio en la cabecera provincial. Para lograr tal objetivo, la sucursal bancaria local realizó recientemente un intercambio con trabajadores por cuenta propia y Mipymes. Durante el encuentro se abordaron temas como las cuentas en divisas, opciones de financiamiento y modalidades de créditos.

El microcrédito Crece es un producto del Banco Popular de Ahorro de Cuba, concebido como solución de financiamiento accesible y ajustada a las necesidades de empresarios que buscan impulsar sus negocios, pero no acceden con frecuencia a otros créditos bancarios tradicionales.

La iniciativa diseñada desde el 2025 en alianza del Banco Central de Cuba, el Banco Popular de Ahorro, el gobierno de la provincia Granma y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha beneficiado a más de un centenar de actores económicos no estatales en el territorio suroriental.

Yosvani Ojeda Núñez, Gestora de la Unidad de negocio microcrédito Crece en Granma ofreció detalles acerca del producto “El microcrédito Crece tiene más beneficios que otros otorgados en las sucursales bancarias cubanas. Este se concede en máximo 4 días y tiene una taza de 2.17 por ciento y la documentación a presentar es simple”

Crece es un microcrédito de riesgo, añadió la especialista “El cliente pone un 10 y el banco el 90 por ciento del dinero. En el caso de las mujeres jóvenes menores de 35 años, personas vulnerables y producción de alimentos tienen un incentivo”

Con el propósito de ofrecer este y otros servicios a trabajadores por cuenta propia y micro, pequeñas y medianas empresas de la provincia, la sucursal del banco popular de ahorro sostuvo un intercambio con actores económicos.

En el encuentro trascendieron temas como las posibilidades con cuentas en divisas para facilitar operaciones con la moneda, las opciones del financiamiento y las modalidades de créditos.

Con la implementación de las 176 medidas en el país los actores económicos no estatales poseen mayores facilidades para incrementar sus negocios. En tal sentido, el banco popular de ahorro deviene vía eficiente. En la medida que más actores su sumen a la iniciativa los beneficios aumentarán para la sucursal bancaria y proporcionalmente para los habitantes de la provincia Granma.

Cheila Aguilera Riquenes