Presentan en Bayamo la campaña Granma tierra de Fidel

La campaña “Granma, tierra de Fidel” fue lanzada este fin de semana en la ciudad de Bayamo, con el objetivo de homenajear el aniversario 50 de la creación de la provincia Granma, el 7 de noviembre próximo.

Lianet Suárez Sánchez, de la Agencia de Comunicaciones Espiral, proyecto que tuvo a su cargo la concepción de de este proyecto, expuso los argumentos del nombre y lo que recoge.

“El título de la campaña posee una doble legitimidad histórica afectiva. La provincia de Granma debe su nombre al yate que trajo a Fidel y a los expedicionarios a la lucha definitiva, el Desembarco en las Coloradas y es el acta fundacional de la identidad granmense, así el nombre de la provincia es indisociable a la figura de Fidel.

“Legitimidad afectiva y personal. El propio Fidel Castro en múltiples intervenciones manifestó su vínculo entrañable con esta tierra, en especial los casi dos años que vivió en la Sierra Maestra, dentro del territorio que luego conformaría la provincia durante la conducción del Ejército Rebelde.

“La frase Granma tierra de Fidel recoge por tanto un sentimiento auténtico del Comandante en Jefe y lo convierte en estandarte de la campaña”, enfatizó.

Asimismo, dijo: “utilizamos el verde de nuestra Sierra Maestra que también fue el verde del Ejército Rebelde y dentro de la palabra Granma en su tipografía recreamos la silueta de la Sierra Maestra”.

La campaña Granma tierra de Fidel une en su desarrollo tres fechas significativas, el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el aniversario 50 de la provincia y el 70 del Desembarco del yate Granma.

Al afirmar Granma tierra de Fidel se describe un hecho geográfico que reivindica el legado afectivo y político, pues estas tierras fueron fragua y espacio vital donde Fidel forjó la victoria y donde su pensamiento sigue siendo guía.

Radio Bayamo