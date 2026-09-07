Alcanza cortometraje niquereño segundo lugar en el Festival Macacu Cine de Brasil.

El cortometraje La Última Cena, dirigido por los jóvenes niquereños Ivet Naranjo Vázquez y Ernesto Reytor Pérez, integrantes del Taller de Creación Audiovisual “Niños al mando”, participó en la DÉCIMO OCTAVA edición del Festival Macacu Cine de Brasil. En la cita alcanzaron el SEGUNDO lugar en la categoría Internacional, reafirmando el talento cinematográfico de estos pequeños y llevando a Niquero a escenarios internacionales.