EEUU no resolverá crisis migratoria con muros, advierte activista (+Foto)

Washington.- (PL) La solución a la crisis migratoria no está en muros, sino en un cambio en las políticas de Estados Unidos, especialmente hacia la región de América Latina y el Caribe, advirtió hoy la activista Gloria La Riva.

“Levanten las sanciones contra Venezuela y Nicaragua, eliminen el bloqueo a Cuba, miren a Haití con otros ojos no los de la intervención, propicien el desarrollo en Centroamérica y no la espoliación de los recursos de esos pueblos y veamos entonces”, expresó La Riva en declaraciones a Prensa Latina.

Dijo que el presidente Joe Biden ha defraudado a gran parte de los que votaron por él, porque su política sobre la inmigración, por ejemplo, es toda una mezcla de no actuar “y al mismo tiempo responde a presiones políticas porque en este momento estamos entrando en el zénit de la campaña electoral”.

“Biden ha recibido muchos ataques de los adversarios políticos y está muy preocupado por su victoria en 2024 y por eso comienza a fortalecer el muro en la frontera sur y no es un problema de presupuesto, es un problema de que las elecciones están ahí”, subrayó la coordinadora del Comité Nacional de Solidaridad con Venezuela.

Recuerdo -enfatizó- que cuando Biden asumió la presidencia en enero de 2021 declaró que al entrar a la Casa Blanca trabajaría en una política sobre la migración y nunca lo hizo.

“Algunos dicen que el presidente no desea el muro o que su gobierno no quiere el muro, pero realmente lo importante no es lo que quiere o no quiere Biden, sino lo que está haciendo”, sentenció la excandidata presidencial del Partido por el Socialismo y la Liberación.

De cara a los venideros comicios, La Riva subrayó que los demócratas están perdiendo espacios y, además, hay un sentimiento de que defraudó a mucha gente que votó por él.

La gente está cansada, hay oposición a la guerra de Ucrania y el pueblo se cuestiona los millones de dólares para mantener un conflicto que debe resolverse por la vía diplomática sin interferencia externa, añadió.

Comentó que este país vive, quizás como nunca antes, un elevado nivel de polarización y en ese escenario han tratado de poner a los migrantes como el problema y eso no es real. “Lo que debemos resolver, lo que debemos atacar es la causa que provoca esa migración”, puntualizó.

La Riva argumentó que entre buena parte de los ciudadanos de este país existe mucha inseguridad, miedo al futuro, y alertó que las próximas elecciones serán un reflejo de esta misma decadencia porque “¿cómo podemos asistir a la repetición en las boletas de los nombres de Biden y Trump?”

Por un lado, “Trump causando una escalada en el racismo y la ultraderecha apoyándolo y por el otro los demócratas con su guerra, pidiendo dinero para la guerra, y es un peligro muy grande por el que atravesamos ahora por una escala mayor con consecuencias impredecibles”, acotó.

La activista señaló que en este escenario es que van surgiendo personas postulándose para la presidencia con la esperanza de mostrar que en algún momento en Estados Unidos habrá un mundo mejor y posible.

Finalmente recordó que “la historia de Biden no es la de un político liberal, es la historia de la derecha en el Partido Demócrata” y recalcó que es falsa la creencia de que esa en una fuerza progresista.

No vayamos muy lejos, Biden ratificó con su firma la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una designación de su antecesor republicano, Donald Trump.