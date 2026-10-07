Mundial de Judo 2026: Día 3 y Japón lleva de 6-5

Ser los creadores de este deporte hace a ratos invencibles a los judocas japoneses en cuanta competencia desembarcan. Y si alguien lo duda la tercera fecha del campeonato mundial de judo en esta ciudad lo confirmó: doblete dorado en 57 y 73 kilogramos, para sumar cinco títulos de seis posibles y casi sentenciar la competencia cuando ni siquiera ha llegado a su mitad.

Esta vez los monarcas no reunían un abolengo inmenso ni tampoco esa trayectoria llena de medallas por estas lides. Akari Omori y Ryaga Tanaka debutaban en mundiales de mayores en sus respectivas categorías, eso sí con un paso impresionante en los juveniles. Y con el sello de respeto, excelencia táctica y disciplina casi perfecta que guardan cada uno de los hijos de la tierra del sol naciente.

Rindieron a un ritmo nipón y en la final ambos definieron en regla de oro. Omori dominó nada más y nada menos que a la doble dorada universal, la georginana Eteri Liparteliani, quien no pudo evitar el yuko definitivo con el que entregaba su corona del 2025. minutos después vino una revelación inesperada por parte de la ganadora.

“”Sabía que me enfrentaba a una rival muy dura, así que mi objetivo era simplemente confiar en el judo que había practicado y emplear mis habilidades lo mejor posible. Creía que si lo daba todo y me mantenía fiel a mi entrenamiento, podría ganar. Aunque disfruto la medalla, sé que todavía tengo mucho que mejorar. Quiero volver a casa, trabajar en esos aspectos y seguir progresando, Sin embargo, por ahora queda trabajo pendiente con la competición por equipos por delante. Quiero mantenerme concentrada y hacer todo lo posible para ayudar a Japón a ganar este evento”.

La historia del quinto cetro japonés fue también emocionante y familiar. Tanaka enfrentó en la final a un mongol que defiende el judoguis hoy de Emiratos Árabes Unidos y también fue a tiempo extra o golden de oro. Ambos con dos shidos perfilaron bien sus acciones, pero el yuko de la sentencia le correspondió al del judoguis blanco, al hijo de la tierra de Jigoro Kano.

“¡Estoy muy, muy contento! Hace dos años, mi hermano mayor se proclamó campeón mundial, así que lograr lo mismo hoy significa mucho para mí y para mi familia. También tengo un hermano menor y ahora espero que algún día los tres podamos ser campeones mundiales”, comentó sonriente en la conferencia de prensa. Y por supuesto, tal vaticinio será realidad. Al menos casi todos los periodistas nos preparamos desde ya para contarlo cuando suceda.

Lian Benavides tampoco pudo avanzar

El debut en campeonatos mundiales de Lian Benavides (57 kg) volvió a repetir la película de días anteriores. Derrota en la primera salida, ahora frente una nacida en Mongolia que pasó a competir por Emiratos Árabes Unidos, Oyunchimeg Oyungerel, quien le marcó par de yuko antes del ippón conclusivo.

Por más que intentemos explicar que la calidad es alta, que los nuestros han llegado con apenas dos días antes a la competencia (de hecho el equipo ha llegado a cuenta gotas), lo cierto es que sin topar ni intervenir en eventos de primer nivel desde abril avizoraba este desenlace.

Aun nos quedan cuatro representantes y este miércoles subirá al tatami en su décima aparición mundialista, Maylin del Toro (63 kg), quien archivó en 2018, aquí en Bakú, su mejor actuación en estas justas con un quinto puesto, tras perder discutiendo bronce. “Estoy positiva y concentrada. Lo demás no importa”, comentó tras el pesaje oficial.

Cubadebate