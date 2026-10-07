Granma refuerza las acciones contra el dengue ante incremento de casos sospechosos

Así lo explicó la Doctora Oslaida Chong Osoria, responsable del Programa de Arbovirosis del Departamento Provincial de Control Vectorial, quien refirió que los municipios de Bayamo y Manzanillo presentan actualmente una mayor circulación del virus, debido, entre otros factores, a su densidad poblacional.
Chong Osoria llama a la población a permanecer atenta a los signos de alarma del dengue, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, decaimiento marcado, deshidratación y sangramientos por las encías o la nariz.
Asimismo, la especialista precisa que ante cualquiera de estos síntomas se debe acudir inmediatamente al médico, quien determinará si el paciente requiere ingreso domiciliario u hospitalario.
Entre las principales medidas se encuentran la pesquisa activa, la inspección diaria de las viviendas, el bloqueo de casos, la fumigación, la eliminación de recipientes con agua acumulada y la aplicación de abate en los depósitos donde se almacena agua.
La prevención es responsabilidad de todos. Mantener los hogares limpios, eliminar posibles criaderos y permitir el trabajo de los operarios de la campaña antivectorial son acciones esenciales para reducir la transmisión del dengue en Granma.