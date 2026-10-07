Conquistan estudiantes granmenses medalla de oro en el Concurso Internacional de Programación

El equipo Code Avengers, del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) “Silberto Álvarez Aroche” de Granma, conquistó la Medalla de Oro en la categoría preuniversitaria del Concurso Internacional Universitario de Programación. Los jóvenes resolvieron 5 problemas con 703 de penalización, resultado que los colocó en el puesto 15 entre 153 participaciones, superando a 138 equipos y a 36 equipos extranjeros universitarios, confirmó la Dirección Provincial de Educación. Más detalles en el siguiente trabajo.