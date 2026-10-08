Bloqueo y crisis energética agravan problemas sociales: Díaz-Canel

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, atribuyó hoy la crisis económica del país a la agresión multidimensional del gobierno de Estados Unidos, situación que, según el mandatario, agrava problemáticas sociales acumuladas desde el periodo especial.

Durante una intervención en el programa radial Criterio Compartido, el jefe de Estado señaló que la población cubana envejece como parte de la dinámica demográfica y que crece el número de personas en tercera edad, grupo con problemáticas propias de esas edades que requieren atención.

Añadió que existen situaciones de “lamentables desigualdades acumuladas” que han provocado desventajas en algunas personas, familias y comunidades.

“Esa no es la vocación humanista de la Revolución”, expresó el presidente, quien indicó que los principios de Cuba apuntan a superar esas desigualdades, atender a todos y defender la equidad.

El presidente recordó que en la conclusión de la Asamblea Nacional del Poder Popular donde se aprobaron las transformaciones insistió en que estas eran económicas y sociales, con una visión social para potenciar programas que ayuden a atenuar y disminuir al máximo esas desigualdades.

En esta línea, el mandatario informó que se aplican más de 30 programas sociales para atender problemáticas de la familia, además de acciones para atender la precariedad, tema dentro de los ejes temáticos que se defienden en las transformaciones.

Sobre los problemas con la bancarización, el presidente señaló que tiene un impacto directo la estabilidad en el sistema eléctrico nacional.

Anunció que existe un proyecto para poner sistemas fotovoltaicos a todas las sucursales bancarias, lo que garantizará los servicios y permitirá que los bancos funcionen.

El mandatario indicó que muchas veces no hay formas de pago ni de comercialización que no sean por la vía electrónica, pero, “es importante avanzar y consolidar los conceptos fundacionales de la bancarización porque da más trazabilidad y transparencia”.

Radio Bayamo