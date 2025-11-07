Bucanero S.A. entrega donativo a provincias afectadas por Melissa (+ Fotos)

La Cervecería Bucanero S.A. entrega hoy de manera simultánea un donativo valorado en más de tres millones de pesos a las provincias damnificadas tras el paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba.

María Karla Lam González | Fotos: Juan Pablo Carreras

Manuel Rodríguez Pérez, director de la Sucursal de Ventas Oriente, afirmó a la ACN que la empresa se suma, al igual que otras entidades e instituciones, a contribuir con 40 parles de malta Perla Negra, que equivalen a cinco mil 760 cajas, destinados a Las Tunas, Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo.

Refirió que esta donación llegará a centros de evacuación, hospitales, hogares de ancianos y otros lugares que cada gobierno en los territorios estime oportunos, teniendo en cuenta los niveles poblacionales y de damnificados.

Con este gesto reafirmamos la voluntad y el compromiso de Bucanero con nuestra población y continuaremos dando seguimiento a la recuperación tras este fenómeno meteorológico para apoyar en otros ámbitos cuando sea necesario, escribió Erick Williams Abreu, director general de la empresa en Cuba, en carta enviada a los gobernadores de las provincias afectadas.

Diosmedis Cruz, secretario general del Buró Sindical de la fábrica, declaró que, a lo largo del año, se brinda atención a niños sin amparo parental, enfermos con cáncer y hospitales pediátricos en todo el país.

La Sucursal Oriente, merecedora de la distinción de Vanguardia Nacional, destaca por superar los planes de venta y mantener indicadores favorables, como la ausencia de accidentes laborales y hechos delictivos, resultado del trabajo cohesionador entre los diferentes factores.

Como líder en el mercado de toneles en el Caribe y Centroamérica, la Cervecería Bucanero S.A. apuesta por la diversificación del portafolio de ofertas, que incluye productos premium como Bucanero Max y Cristal Extra.

