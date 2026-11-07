Presentan Edición Especial de Revista Granmenses por 50 Aniversario de la provincia

Una edición especial de la revista Granmenses fue presentada en Bayamo para conmemorar el aniversario 50 de creada la provincia de Granma. El espacio, realizado en el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, contó con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de la provincia, junto a personalidades de la cultura y representantes de diversos sectores.