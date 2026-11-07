Conmemoran en Granma 50 aniversario de la fundación de las provincias orientales

En La Demajagua, sitio histórico enclavado en la provincia de Granma, justo el lugar que escogiera Fidel para anunciar la creación de las cinco provincias orientales hace 50 años, se rememoró el hecho histórico. El acto estuvo presidido por el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías. Asistieron también una representación de granmenses, personalidades de la región oriental, autoridades locales y provinciales.