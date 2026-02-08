Avanza en Granma construcción del Sistema de Almacenamiento de Batería

En la provincia de Granma se construye un Sistema de Almacenamiento de Baterías (BESS) por sus siglas en inglés. La obra es una de las CUATRO de este tipo que se ejecutan en el país. Por las características de ese territorio sur oriental en el desarrollo de parques fotovoltaicos con resultados eficientes y su ubicación geográfica se hace pertinente dicha instalación. El emplazamiento permitirá almacenar CINCUENTA megawatts que serán empleados ante disparos automáticos en la red nacional.